Volley, momento magico per la Mondial: ’Marchio d’oro’ e doppio trofeo

Mentre la prima squadra sta dominando il girone B del campionato di serie C femminile, puntando al ritorno nei tornei Nazionali da dove manca da sei anni, la Mondial Carpi festeggia un grande momento anche nel settore giovanile: se da un lato la società ha ricevuto dalla FIPAV il "MARCHIO ORO" di qualità per l’attività giovanile nel biennio 20222024, riconoscimento ricevuto da sole trentacinque società in tutta Italia, dal punto di vista sportivo, il club carpigiano festeggia una fantastica doppietta con la conquista del titolo Provinciale sia dell’Under 16, che nell’Under 18, in entrambi i casi superando in finale la formazione di Sassuolo. Un risultato di assoluto prestigio, che conferma la Mondial come una delle realtà giovanili più importanti, nella pallavolo della provincia modenese. Ovviamente molto soddisfatta la Presidentessa della Mondial Luisa Riccò: "I risultati ottenuti sono il coronamento di un grande lavoro d’equipe – conferma il massimo dirigente carpigiano, - basato su un progetto partito due anni fa, che mette la crescita del settore giovanile Mondial in primo piano, per poter attingere da esso per le nostre prime squadre, senza bisogno di cambiare maglia per trovare qualità e possibilità di crescita. Tutto questo senza perdere di vista la "Mission Mondial", dare la possibilità a tutti, di avvicinarsi e giocare a Pallavolo. Nonostante le grosse difficoltà che ci sta causando la chiusura del nostro impianto di riferimento "Palestra Gallesi", stiamo riuscendo a gestire quanto a nostra disposizione al meglio." Dopo i successi a livello giovanile, ora l’attenzione si sposta sul torneo di serie C, dove la squadra di Furgeri sta dominando.

r.c.