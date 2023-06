Volley sconvolto: malore improvviso per Novi Addio al decano dei dirigenti del gruppo Panini

Un lutto repentino ha sconvolto la serata di ieri all’interno della famiglia dello sport modenese e non solo. È mancato improvvisamente a 86 anni Leo Novi, decano tra i dirigenti del gruppo sportivo Panini, anima della pallavolo che fu, quella del boom della ‘generazione dei fenomeni’ e dell’approdo di Velasco sulla panchina di Modena costruito assieme a Pietro Peia. Un decano che non aveva mai lasciato il mondo delle schiacciate, seguendo costantemente e in prima fila le imprese di Modena Volley e presenziando a tutti gli eventi cittadini che avessero come comune denominatore la pallavolo. La sua attività ma soprattutto la sua passione erano passate ormai da parecchi anni in mano al figlio Luca, che oggi è un procuratore affermatissimo, punto di riferimento per tanti club, Modena compresa, e tantissimi giocatori nel mondo della pallavolo maschile. Ma se si vuole trovare il pioniere, quel pioniere è lui, come lo erano stati Pietro Peia e Mauro Raguzzoni. Leo Novi era un personaggio notissimo nel mondo sportivo modenese non soltanto per la sua attività dirigenziale nel volley: anni fa si era preso a cuore anche le sorti della Nazionale azzurra Master, mentre era stato tra i fondatori del Modena Baseball negli anni Sessanta, club del quale era stato l’allenatore fino al 1971.