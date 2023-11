Volley Serie B, riflettori puntati sui tre derby

C’è un sacco di curiosità, per la settima giornata del campionato di serie B maschile di pallavolo: l’attesa è dettata dal fatto che tutte e sei le squadre modenesi impegnate nell’equilibratissimo girone D, si affronteranno in tre derby, anche se con pesi specifici diversi.

Decisamente importante per la parte alta della classifica è la sfida in programma alle 19 alla Palestra delle Marconi, tra la National Villa d’Oro, e l’imbattuta capolista Kerakoll Sassuolo: in palio tre punti pesanti dal punto di vista psicologico, anche se non decisivi, visto che siamo ad un quarto di campionato, ma innegabilmente chi porterà a casa il successo piazzerà un tassello importante.

Pesantissima nella lotta per non retrocedere, la sfida in programma alle 18 alla Bursi di Fiorano tra la Malagoli Tensped Spezzanese, e la Moma Anderlini, ovvero penultima ed ultima della graduatoria: anche qui i tre punti sono pesantissimi, sempre perché il campionato è ancora lungo, e ci sarà tempo per rimediare forse anche per chi perderà. A centro classifica si assesta invece la sfida del PalaPanini tra il Modena Volley e l’Univolley Carpi, squadre per il momento lontane sia dai sogni, che dai patemi, ma la classifica cortissima, dodici punti tra la prima e l’ultima, spingono per portare altri punti a casa.

In B1 femminile dovrebbe proseguire la serie positiva del Volley Modena, considerato che le ragazze di Di Toma non dovrebbero avere problemi, per fare un sol boccone delle ragazzine dell’Academy Piacenza, ultimissime in classifica.

Delicato il compito della BSC Sassuolo, che alle 18 riceve alla Consolata il Mosaico Ravenna dell’ex allenatore Enrico Barbolini. Le romagnole, erano attese a tutt’altro campionato rispetto a quello che stanno giocando ed arrivano a Sassuolo per far punti, cosa però che vuol fare anche la formazione biancoazzurra.

Scendendo di categoria, il calendario propone impegni decisamente complicati per Moma Anderlini, impegnata ad Alseno contro una delle due prime della classe, ed Hidroplants Soliera 150, che alle 18.30 riceve l’altra capolista S.Giorgio Piacentino.

Molto più facile il compito della Zerosystem S.Damaso, che alle 21 riceve il fanalino di coda Villa Bartolomea, mentre sarà tutta da giocare la sfida interna della Drago Stadium Mirandola, che alle 18 riceve alla Bonatti una coriacea Galaxy Collecchio, poco disponibile ai regali che invece servirebbero a Natali e compagne.

Riccardo Cavazzoni