Volpato al debutto "Seguo i consigli di Totti"

E’ stato il primo volto nuovo ad aggregarsi al terzo Sassuolo di Dionisi e oggi è probabile sia in campo, e sia tra i più attesi, nel Sassuolo che in quel di Vipiteno gioca la prima amichevole stagionale contro i dilettanti del Real Vicenza. Gli ‘sparring partner’ sono quelli che sono, ma comunque la si guardi quello di oggi è il primo esame da neroverde per Cristian Volpato, fantasista italo australiano arrivato dalla Roma dopo che il Sassuolo lo aveva seguito a lungo. Lo notarono, gli scout neroverdi, mentre faceva miracoli con la Primavera giallorossa, ma ci hanno dovuto lavorare parecchio per arrivare a dama.

"Già da due anni il Sassuolo mi voleva. Ero interessato – ha detto Volpato al sito neroverde - perché so che è un buon posto per crescere, ho visto giocatori come Scamacca e Frattesi e nel loro progredire ho visto un’opportunità che ho deciso di cogliere". Classe 2003, australiano di nascita, Volpato è arrivato in Italia quindicenne, ben deciso a fare il salto nel calcio dei grandi, sostenuto da nonni e mamma e soprattutto, dice, da un tecnico italiano, Andrea Icardi, incrociato in Australia che lo convinse della sua forza. "Quando sono arrivato alla Roma – dice – non mi aspettavo nulla, il salto dall’Australia in Italia non è stato facile, me era bello essere parte di un mondo nuovo". Lo ha aiutato Totti ("per me è stato un fratello maggiore") e il giovanotto, che fa parte della scuderia del ‘pupone’, ha fatto tesoro dei consigli dell’ottavo re di Roma, dal quale ha preso anche una certa sfrontatezza, manifestata in campo, tanto in Primavera quanto in prima squadra, e una bella convinzione nei propri mezzi. La sua, del resto, è una crescita continua: arrivato in giallorosso a gennaio 2021, 15 gare e 4 go gli under 18, giusto a prendere le misure con Belpaese, poi il ‘salto’. La stagione scorsa 28 presenze e 11 gol in Primavera gli spalancano infatti le porte della prima squadra: esordio in A nel dicembre 2021 ("quando sono entrato in campo pensavo di essere alla playstation"), primo gol nella massima serie a febbraio 2022 e la scorsa stagione, in prima squadra, 7 gettoni e 3 gol: ha appena cominciato, tuttavia, Volpato, ma già sogna la doppia cifra. "Il mio ruolo naturale è trequartista, ma posso giocare anche a destra, anche se l’importante è giocare.

L’impatto con il gruppo neroverde – aggiunge - è stato ottimo, lavoro per crescere e l’obiettivo è di trovare spazio e provare ad arrivare a 10 gol". Il Sassuolo, che per l’italo australiano ha investito una cifra non banale (7 milioni circa), ci conta.

Stefano Fogliani