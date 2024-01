Volti nuovi. Gliozzi e Corrado incontrano i tifosi. Autografi in piazza XX Settembre

Saranno i nuovi arrivati, Ettore Gliozzi e Niccolò Corrado, i due protagonisti nel Modena Store adibito in piazza XX Settembre in occasione della fiera di Sant’Antonio. Dalle ore 17:30 (e fino alle 18:30) i due canarini saranno a disposizione dei tifosi per autografi e foto, per si tratta anche di un primissimo momento a contatto con la città che hanno da poco raggiunto nel mercato di gennaio. La squadra, nel frattempo, continua la sua preparazione verso Palermo con le conferme delle assenze di Oukhadda e Duca. Entrambi rimarranno out per un paio di gare, almeno, per il laterale lo stop potrebbe essere anche di qualche tempo in più. Al loro posto dovrebbero essere pronti Ponsi e Battistella, ad oggi i candidati numeri uno a ricoprire i ruoli di terzino destro e interno a centrocampo se Bianco dovesse optare per il 4-3-1-2. Ma, nelle idee del tecnico c’è anche il 3-4-2-1, magari con una diga in mezzo al campo formata da Magnino e Gerli, anche per fare da scudo ad un sistema difensivo che al Barbera dovrà dare risposte concrete.

Fiocco rosa in casa Modena. Ieri mattina a Milano è nata infatti Fiamma Mauri Rivetti, primogenita di Matteo Mauri e Camilla Rivetti, figlia del presidente Carlo e componente del consiglio d’amministrazione del club gialloblù.