"Voltiamo pagina, gruppo ancora più unito"

Il Carpi ha già archiviato la coda velenosa di Carpi-Prato che ha fatto parlare tutta Italia. Lo garantisce Alessandro Calanca, il capitano biancorosso che nella sua analisi parte dalla sfida coi toscani – da ieri ufficialmente omologata sul 3-2 visto che il ricorso annunciato non è mai stato fatto… - per mettere il mirino sul Borgo San Donnino. "Su quello che è successo col Prato siamo tutti in linea con la società - le parole del difensore, al terzo anno in biancorosso - il Carpi ci ha tutelato, siamo rimasti uniti anche perché siamo un gruppo molto compatto. Da martedì abbiamo iniziato a pensare solo al campo e alla gara di domenica a Fidenza". A chi gli chiede se le polemiche per la rete di Saporetti possano avere degli effetti sulle squadre che affronteranno il Carpi di qui in avanti, Calanca è sicuro. "Francamente non so cosa aspettarmi – spiega - ma non penso che cambierà nulla per noi, anche perché siamo solo noi i padroni del nostro destino". Sotto i riflettori è finito Simone Saporetti, aggredito nel dopo gara dal tecnico Brando, episodio però che l’arbitro non ha visto.

"Simone è un ragazzo straordinario - prosegue Calanca - e molto intelligente, sa capire cosa ascoltare e cosa no. La squadra gli è stata vicina in questi giorni, ma lui si è allenato con ancora più convinzione, da grande professionista quale è. L’aggressione che ha subito è a dir poco inaccettabile, qualsiasi cosa accada sul campo non è tollerabile mettere le mani addosso a qualcuno. Siamo tutti con lui e glielo abbiamo dimostrato". Il finale burrascoso coi toscani ha fatto passare in secondo piano la rimonta subita dal Carpi sul 2-0. "Dobbiamo mettere a posto qualcosa nella fase difensiva - conferma Calanca - perché per 70’ abbiamo giocato un’ottima gara, non concedendo nulla a un grande attacco come quello del Prato e creando tanto. Il problema, come col Corticella, è stata la gestione del vantaggio: dobbiamo cambiare qualcosa, perché ci abbassiamo troppo nel finale quando vinciamo, penso che sia un aspetto mentale, di atteggiamento, da correggere subito anche perché i due gol in fotocopia li abbiamo presi così". Domenica a Fidenza c’è il Borgo San Donnino del suo ex compagno di reparto Fabio Varoli. "Fabio è un grande giocatore – conclude – ma tutto il Borgo è una matricola solo di nome. Una squadra molto quadrata, fastidiosa da affrontare e che sul proprio campo non ti lascia spazi per giocare la palla e che ha già messo in difficoltà l’Aglianese. Servirà il miglior Carpi".

Davide Setti