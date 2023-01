Volto nuovo per il Carpi: ecco il terzino Mejri

La Pallamano Carpi che domani alle 18 riceve alla Vallauri il Cassano Magnago per la 5^ di ritorno di Serie A Gold (sempre ko Jurina e Gollini) potrà contare su un nuovo volto. Si tratta di Ayoub Mejri, centraleterzino destro classe ’98 di nazionalità tunisina, che è arrivato in Italia per studiare Scienze Motorie a Parma e da qualche settimana si stava allenando con la formazione bianconera. Ora sono state espletate le formalità burocratiche e potrà mettersi a disposizione di coach Serafini. Nato Manouba, vanta tante chiamate con le nazionali tunisine dall’Under 15 all’Under 21 con cui ha partecipato ai Mondiali 2017 e alla Coppa d’Africa in Marocco nel 2019, mentre con i club ha vestito le maglie di Stade Tunisien ed Espérance Sportive de Tunis: 3 scudetti e 3 coppe nazionali conquistate.

