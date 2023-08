"Vorrei essere un punto fermo della squadra"

Dalla D alla B, passando per la Pergolettese per poi rilanciarsi e capire, finalmente, di avere le carte in regola per cambiare il suo stesso percorso. Era un giovanotto quando arrivò a Modena, Edoardo Duca. Talmente "acerbo" da spingere lo staff tecnico guidato da Zironelli a lasciarlo partire in prestito per giocare e crescere. Lo ha fatto, è tornato a Modena, ha vinto, ma imporsi, definitivamente, resta ancora il grande passo da fare. Ci proverà con Bianco, il cui rapporto è già buono, a Dimaro il tecnico lo sprona, lo prova, gli ha fatto capire che può starci. Come sempre, tocca a lui. Ormai modenese acquisito, unico ragazzo reduce dalla rinascita del Modena nei dilettanti e anche per questo simbolo di una filosofia tutta nuova che punta sul calcio propositivo.

Lei è di fatto l’unico "superstite" del Modena di serie D. Quanto è cambiato da allora?

"A livello umano, tantissimo. Sono arrivato qui a 21 anni, ero un ragazzino, adesso mi trovo a 26 avendo compreso molte cose sia del calcio che del resto. Ho fatto D, C e B, l’esperienza mi ha fatto insegnato tanto, tutti i tecnici che ho avuto mi hanno aiutato. Ma, penso che il bello debba ancora venire".

Dunque, può ancora migliorare?

"Quello sempre. Penso di poter dare molto di più di quel che ho dato fino ad adesso".

Come mai, secondo lei, non è riuscito ad imporsi maggiormente?

"Bella domanda. Sicuramente devo lavorare molto su me stesso e sul mio carattere, oltre alle lacune tecnico-tattiche che ho avuto in passato. Il segreto è capire bene cosa vuole il mister e metterci del proprio, quando lo capisci puoi importi. Spero di averlo capito".

Ora, con Bianco, si riparte da zero

"Ci fa lavorare molto con la palla, ha idee differenti rispetto alla precedente gestione. Personalmente mi piace, gioco propositivo e dispendioso, posso avere possibilità importanti con lui se rispetto quanto detto prima".

Gol?

"Bisogna farne, da quando sono arrivato con Tesser non ne ho ancora fatti..."

Ha una scommessa per il primo gol?

"Con me stesso, più che altro. Il primo gol B lo attendo, poi non faccio gol a Modena da una vita".

Di questi 4 anni a Modena, il compagno che l’ha spronata di più?

"Ho legato molto con Gagno, con Mosti, con Oukhadda, ragazzi molto simili a me, posso parlare di tutto con loro. Devo dire che anche coi più grandi mi trovo bene, quante volte avrete sentito della nostra forza del gruppo. Da Falcinelli a Ionita e De Maio l’anno scorso, mi sono trovato bene con tutti".

Uno, invece, che in campo si faceva sentire spesso con lei?

"Armellino. Anche Scarsella in C. Tutti i giorni, in allenamento, sempre in senso positivo naturalmente. Mi dispiace tanto non giocare più con Armellino, ha sempre creduto in me. Anche Poli, mi hanno aiutato parecchio".

Qual è la soddisfazione più grande che vorrebbe togliersi a Modena?

"Diventare un giocatore fondamentale, un punto fermo e far capire che posso tranquillamente esserlo".

Quest’anno per cosa si lotta?

"Per vincere, si parte sempre per vincere. La squadra è forte, partiamo positivi e fiduciosi poi vediamo. Nel calcio non si sa mai".

Alessandro Troncone