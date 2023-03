Vullo debutta alla Modenese "Salvezza senza playout"

Comincerà subito con una settimana da brividi l’avventura di Matteo Vullo sulla panchina della Modenese. Il neotecnico, subentrato lunedì a Pittalis, sfiderà domenica l’Anzolavino al "Morselli", coi i bolognesi penultimi a -10 dai gialloblù quint’ultimi (salvezza a -4), poi mercoledì nel turno infrasettimanale saranno di scena sul campo della Fidentina che li precede di 2 punti, chiedendo il trittico domenica 19 col Colorno quinto. "Da qualche mese ero fermo – le sue prime parole - e avevo tanta voglia di tornare in campo perciò ho accettato molto volentieri e con grandissimo entusiasmo la possibilità di lavorare con Gigi Rebuttini, uno dei d.s. più bravi della categoria e con una società che ha ambizioni importanti per il futuro. L’obiettivo principale è salvare la categoria e, se riusciamo, senza passare dai playout. Ci attendono tre settimane veramente molto dure con due turni infrasettimanali. Serve una coesione di gruppo e far scattare quella molla che ci permetta di fare qualche risultato importante per rilanciarsi in ottica salvezza. Anzolavino? Vengono da una sconfitta roboante (0-5 col Colorno) e sicuramente non verranno qui a fare una passeggiata. Sono una squadra che ha dei valori, sarà una partita molto dura. Non possiamo assolutamente sottovalutarla, anche perché visti gli ultimi risultati non siamo in condizione di poter sottovalutare nessuno". Per Vullo, figlio d’arte (il padre Salvatore ha guidato fra le altre Reggiana, Avellino, Samb e Campobasso) si tratta della prima esperienza nella nostra provincia. Al suo fianco ci sarà il vice Fabiano Tinterri.

