Wamgroup-Piumazzo, super derby

Derby al vertice questa sera (Serie B femminile poule play-off, ore 20:30) in quel di Cavezzo: le padrone di casa della Wamgroup sfideranno, nella partitissima del palasport di via Cavour, la SBS Piumazzo. Entrambe si trovano appaiate al primo posto del girone C a quota 16 punti. Un match molto particolare, impreziosito inoltre dalla collaborazione portata avanti, a livello di settore giovanile, da parte delle due società. Piumazzo sta disputando una stagione di Serie B da vertice, andando ben oltre le aspettative iniziali, ma rispondendo presente e guadagnandosi con merito questo palcoscenico. Le atlete più prolifiche sono le ormai solite, Palmieri, Zarfaoui e Cattabiani, ben spalleggiate dal duo Melloni-Tartarini. Cavezzo, dal canto suo, è chiamata ad una prova di spessore per dare continuità alla convincente prestazione messa in campo a Forlì sette giorni fa. La posta in palio, quest’oggi, si chiama primato solitario. Per quanto riguarda la Serie D maschile (poule play-off, girone F), nel fine settimana sarà di scena solamente la SPV Vignola: i giallo-neri di coach Landini disputeranno il proprio match domani sera (ore 18) davanti al pubblico amico. Di fronte troveranno una Podenzano in evidente difficoltà; la formazione piacentina, infatti, deve ancora trovare il primo sorriso di questa seconda fase e tenterà di provarci, pur sapendo che di fronte ci sarà una Vignola desiderosa di concedere il bis dopo il referto rosa ottenuto settimana scorsa sul campo di Sant’Agata sul Santerno. Ottica Amidei Castelfranco e Modena Basket (girone E), giocheranno rispettivamente lunedì a Bologna sponda Giardini Margherita (ore 20:10), e ad Ozzano mercoledì ore 21:20.

Davide Ceglia