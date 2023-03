Wamgroup prova a ritrovare la vetta, Ottica Amidei a Ozzano per rialzarsi

Serie B femminile poule play-off girone C: nella settima ed ultima giornata del girone di andata, la Wamgroup Cavezzo, seconda in classifica, farà visita a Scandiano (questa sera ore 21:15), attualmente al quinto posto. Le padrone di casa hanno come principali terminali offensivi l’esterna Fedolfi e la lunga Meglioli, ma attenzione anche alle ex cavezzesi Bocchi, Balboni e Cantore, sempre pronte a dare il loro contributo. La Wamgroup in settimana ha ripreso ad allenarsi con determinazione per superare i recenti passaggi a vuoto e riprendere l’inseguimento alla vetta della classifica. Da segnalare in questo turno l’altro scontro al vertice tra SBS Piumazzo e Puianello Basket Team in programma domenica alle 18:00 sul campo di Anzola, che potrebbe allungare o accorciare ulteriormente la classifica.

Serie D maschile poule play-off: impegno nuovamente lontano dal campo amico per la Ottica Amidei Castelfranco (domani ore 20:30), di scena sul campo di CMO Ozzano per iniziare il proprio girone di ritorno. La formazione felsinea ha regolato, con un perentorio 81-60, Modena Basket (Nasuti 14, Casu e Mancin 11) mercoledì scorso. Coach Coppeta e tutta la truppa arancio-nera dovranno rialzarsi per proseguire il cammino nel girone E alla ricerca del miglior piazzamento possibile, ma ci sarà da superare la testa di serie numero uno, ovvero la Vis Persiceto (domenica ore 18:00). Trasferta in quel di Granarolo per la SPV Vignola (domenica ore 20:00); i giallo-neri dovranno dar seguito al bel successo interno ottenuto contro Podenzano, per rimanere aggrappati al quarto posto, pur sapendo che di fronte troveranno la capolista del girone F, che divide la prima piazza con Audace Bologna.

Davide Ceglia