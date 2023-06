Week end con tre gare telecronaca in diretta

Momento della verita per i sogni gloria del Modena baseball. I gialloblu giocano al Torri, contro Godo Ravenna, tre gare tra oggi alle 20,30, domani alle 15,30 e domani alle 20,30. La prima giornata con la corazzata

Nettuno, favorita al tricolore, ha visto Comcor Modena battuta tre volte. Esclusa gara due venerdi sera con gialloblu, battuti da un secco 12 a 0, i ragazzi di Nanni hanno reagito affrontando a viso aperto la potenza del Nettuno. Ottime le prestazioni, gara due e tre e sconfitte con onore. Gara due ha visto gialloblu sempre in partita tenendo aperto il match, contro i cambi sul monte lancio Nettuno molto efficaci. Contro Modena che ha proposto senza risultati positivi, la rotazione lanciatori, con l’uscita dal monte lancio di Erik Soto, e calata la notte, per un finale amaro di 1 a 4, nonostante una forte reazione.

Stessa musica gara tre, prestazione di forza di Calero, che scende dal monte stremato, cambiano gli equilibri, con i rilievi. Nonostante un valido diamante, pochi errori, buone assistenze, Comcor è colpita e battuta sul filo lana 7° ultima ripresa. Per assurdo due sconfitte che vedono modena in salute, pronto alla riscossa, come ripartenza e riscossa, per riaprire il discorso, buttandosi nuovamente nella mischia contro il Godo Ravenna. Si inizia venerdi sera h.20,30 partente sul monte Hurtado, contro Camellini, gara due sabato h15,30, sul monte lancio Soto con Piumatti, nella gara di domani alle 20,30, grande sfida Calero contro il potente Sabbadini. Per la cronaca score alla mano i due team vedono Modena mb attacco pari a 275 (Russo mb 404, Bonilla mb 326, Calasso mb 314), media punti lanciatori 3,67. Gli ospiti presentano al Torri mb attacco 276 (Meriggi mb 382, Tamesini mb 367, Bruini mb 357) media punti pitcher 3,72. Come sempre in poule scudetto si viaggia su tre gare week end, con dura rotazione pitcher ottimale per distribuire bene le forze.

SOLIDARIETÀ

Modena Baseball si fa promotrice di un encomiabile progetto a favore dei meno fortunati del Godo. Accesso “Gratuito” alle tre partite venerdi e sabato, con “Offerta Libera” a favore degli alluvionati romagnoli del baseball Godo. E’ previsto pubblico delle grandi occasioni per momenti di sport e solidarieta.

TELECRONACHE delle tre gare, tra le prime volte in Italia, con Quattro Telecamere Tv fisse, trasmesse in “diretta” sul canale della Federazione, YouTube, con la news dei tabelloni elettronici (15 secondi per battitore e pitcher). Commento tecnico, di Roberto Moschin e l’opinionista Carlo Ventura.

Giorgio Antonelli