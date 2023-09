Week-end ricco di appuntamenti per la pallavolo minore modenese

E’ stato un week end decisamente ricco di appuntamenti, quello che la pallavolo minore modenese passa agli archivi: a metà circa del percorso di preparazione in vista dell’inizio dei campionati, le squadre della nostra provincia, dalla A3, alla B2 femminile, raccolgono segnali altalenanti, pur nella specificità del momento.

Maschile. L’appuntamento clou del fine settimana, era rappresentato dalla sfida tra la Stadium Mirandola di A3, e l’ambiziosa National Villa d’Oro di serie B: 3-2 per i rossoneri di Modena il finale della "allenamento congiunto", con i gialloblù di casa all’esordio davanti ai propri tifosi, capaci di buone cose nei primi tre set, ma difettosi in continuità, cosa di cui ha approfittato la National, più concreta con le seconde linee. Torneo a Ferrara per la Moma Anderlini di serie B, ma i rossoblù di Tomasini si sono fermati alla semifinale, persa 0-3 contro i padroni casa del 4 Torri: amichevoli invece per le altre modenesi, con due derby in programma. A Carpi la matricola Univolley, all’esordio ed ancora indietro nella preparazione, non ha retto ad una Kerakoll più in palla, e più esperta, che ha prevalso con un netto 3-1, mentre a Spezzano, la Malagoli Spezzanese ha superato al tie break il Modena Volley, pur priva di Bonavita, Berselli ed Agazzani: molto turn over in campo da una parte e dall’altra, con segnali positivi, e cose da rivedere.

Femminile. Sicuramente la più attiva è il Volley Modena di Federico di Toma (foto), che ha giocato quattro "allenamenti congiunti" in quattro giorni: giovedì e sabato scorso ha affrontato due volte l’ambizioso Fatro Ozzano, pareggiando in entrambi i casi per 2-2, ma mettendo in msotra un gioco già interessante. Domenica invece le gialloblù hanno disputato un Triangolare a Lecco, contro due formazioni di A2, l’Orocash di casa, e la Tecnoteam Albese, perdendo in entrambi i casi per 3-0, anche perché, viste le fatiche dei giorni precedenti il tecnico modenese è stato costretto ad un massiccio utilizzo delle seconde linee. Vittoria invece per la Moma Anderlini al Memorial De Faveri, importantissimo torneo internazionale, a cui la squadra modenese ha partecipato con la squadra di B2: in campo anche la Stadium Drago Mirandola, che ha perso 3-2 a Reggio Emilia contro l’Arbor, con le gialloblù di Molinari un po’ imballate dal lavoro in palestra.

Riccardo Cavazzoni