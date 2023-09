Weekend intenso per le squadre di pallavolo di Modena

Mancano tre settimane all’inizio dei campionati minori di pallavolo, ed il lavoro di preparazione delle squadre ha ormai superato la soglia di metà percorso: per questo gli appuntamenti di questo week end particolarmente intenso sono molto attesi.

Maschile. La nuova Stadium Mirandola ha esordito mercoledì a Curtatone contro la neopromossa Mantova, e pur perdendo 2-3, lascia ottime impressioni, suffragate dal fatto che quando nei primi due set, ha giocato con il sestetto titolare, li ha vinti controllando. Oggi la Stadium riceverà, alle 19 con ingresso libero del pubblico, l’ambiziosa National Villa d’Oro, reduce però da una netta sconfitta nell’allenamento di mercoledì a Sassuolo, contro una Kerakoll vittoriosa per 3-1: per il tecnico rossonero Marco Barozzi ci sarà la possibilità di rivedere quello che mercoledì non ha funzionato, mentre alle 18, alla Palestra di Cibeno di Carpi, la Kerakoll saggerà le forze della matricola Univolley Carpi, all’esordio stagionale, anche perché partita più tardi con la preparazione. Restando sempre in ambito maschile, altro derby amichevole oggi alle 17 al PalaPanini, tra il Modena Volley di Andrea Asta, e la Malagoli Planet Spezzano: i giovani gialloblù arrivano da una setta sconfitta per 1-3 subita mercoledì a Sommacampagna dai veronesi dell’ArredoPark Dual Caselle, dove peraltro il tecnico modenese ha ruotato quasi tutta la squadra, mentre i ragazzi di Sassi sono reduci da un buon esordio con Cavezzo strapazzato 4-0. Conclude il programma maschile il Quadrangolare in programma domenica a Ferrara, a cui parteciperà la Moma Anderlini, che in semifinale affronterà i padroni di casa, mentre nell’altra semifinale si sfideranno Monselice e Treviso.

Femminile. Con la Stadium Drago Mirandola che ha affrontato ieri sera l’Arbor Reggio Emilia, si è aperto un week end impegnativo anche nella femminile, che propone due tornei, ed una "allenamento congiunto" di rilievo tra il Volley Modena e l’ambizioso Ozzano, che in settimana ha strapazzato il Mosaico Ravenna di Enrico Barbolini: si gioca alle 17.30 al Guarini, e per le ragazze di Di Toma, dopo l’inusuale 2-2 a Pavia di mertedì, è tempo di verifiche. Interessanti i due tornei: in mattinata a Trento la BSC Materials Sassuolo affronta in semifinale Volano, mentre nell’altra partita si sfideranno Gossolengo e Garlasco, con finali nel pomeriggio. Tutto domani invece il Triangolare di Lecco, dove il Volley Modena sfida due club di A2 come l’Orocash Picco, dove gioca l’ex Montale e Sassuolo Aneta Zojzi, e con cui esordiranno le modenesi, e l’Albese Como

Riccardo Cavazzoni