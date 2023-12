Weekend, tutti fermi:. Symbol in pista martedì

E’ un week end senza hockey giocato, quello che attende i tifosi modenesi delle otto ruote: nessuna delle squadre modenesi infatti, sia di hockey pista che inline, scenderà in pista nel fine settimana, anche se per motivi tutti diversi. Nella Coppa Italia di A2 di hockey pista, la Symbol Amatori rinvia a martedì sera l’ultimo impegno casalingo della prima fase di Coppa Italia di A2, dove ospiterà la pericolosa BDL Correggio, teoricamente ancora in corsa per la qualificazione: sono stati proprio i reggiani a chiedere il rinvio, avendo l’esterna Francesca Maniero impegnata con la Nazionale Femminile agli Europei ad Olot in Spagna. Ferma anche la Pico Mirandola, che ha chiesto ed ottenuto l’organizzazione del girone della seconda fase di Coppa Italia di serie B, in programma domenica prossima al PalaSimoncelli: infine, niente partita nemmeno per gli Scomed Bomporto, che rinviano al 18 gennaio la gara a Viareggio, una delle trasferte più lunghe del torneo di serie C di hockey inline.

r. c.