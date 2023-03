Yabre crede nella riscossa del suo Carpi: "Inizia un altro campionato, da giocare alla grande"

CARPI

Lo Yabre frangiflutti straripante che aveva fatto innamorare il ’Cabassi’ si è perso più o meno un girone fa, dopo quel rosso nel finale della sconfitta di Lodi col Fanfulla che gli costò 2 turni. Quattro mesi dopo proprio dal Fanfulla parte il rush finale della squadra di Contini a caccia di un posto nei playoff, col centrocampista ex Legnago che pensa positivo. "Io sono sempre molto autocritico – spiega il mediano del Burkina Faso - a volte fin troppo, ma non so bene perché ci sia stata questa mia differenza di rendimento, i periodi di calco capitano a tutti ma vanno utilizzati come esperienza per il futuro e in questo finale spero di tornare quello di inizio stagione. Il Fanfulla? La sosta ci ha fatto bene, ci siamo rigenerati, adesso comincia un mini campionato in cui dobbiamo sfruttare questo aspetto mentale per finire alla grande. So che i tifosi sono delusi e l’unica cosa che mi permetto di dire a nome di tutti è che da qui alla fine cercheremo di uscire da ogni gara a testa alta, che è la cosa più importante. Una cosa su cui non dobbiamo avere difetto è l’atteggiamento, se l’avversario vuole vincere dovrà sputare sangue, poi vedremo come andrà ma ho sensazioni positive. Il mio futuro? Ad oggi sono concentrato solo su queste 6 gare, sia io che i miei compagni siamo venuti qui per un obiettivo e non è stato raggiunto. Ma i bilanci si faranno a fine campionato".

Dal campo. Prove di 4-2-3-1 per Contini con Yabre e Ranelli davanti alla difesa e una linea con Beretta, Laurenti e Sall alle spalle di Arrondini.

d.s.