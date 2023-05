Yabre ritrovato Calanca preciso

BALDUCCI sv. L’unica palla la tocca nel riscaldamento.

SABATTINI 6. Tiene bene il duello con Contessa.

BOCCACCINI 6,5. Tre anticipi nei primi 20’ su Vassallo bastano per far capire al pericolo numero uno del Riccione che non è giornata.

CALANCA 6,5. Sempre preciso, col Riccione basso fa il regista aggiunto.

DOMINICI 5,5. Meno intraprendente del solito, nella ripresa sbaglia un paio di cross.

OLIVIERI 6,5. Il più frizzante della mediana, serve a Sall la palla del possibile vantaggio, non si ferma mai.

YABRE 6,5. Il ritmo e il numero di contrasti vinti è quello dei tempi d’oro, sua la ’sradicata’ che innesca l’occasionissima per Cicarevic.

LAURENTI 6. Un paio di buone cose in transizione. (19’st Ranelli 6. Rientro senza sussulti).

CICAREVIC 6. Pezzolato gli nega il quarto gol di fila dopo aver mandato a letto due avversari. (29’st Stanco 5,5. Servito poco e male).

SALL 5. Si divora il vantaggio. ARRONDINI 5. Non riesce a tenere alta la squadra, nella ripresa sparisce dai radar. (23’st Castelli 5,5. Entra senza lasciare traccia).

d.s.