Young Timer Cup, Panini centra il doppio podio

Debutto vincente nel campionato Young Timer Cup al Mugello per Matteo Panini (in foto) a bordo di una Marcos GT del 1998. Il portacolori del Circolo della Biella ha vinto entrambe le gare del primo appuntamento della serie dedicata a quelle vetture da corsa non ancora storiche, ma costruite entro l’anno 2000, organizzato da Canossa Event. Il driver geminiano, che ha dominato la prima tappa del neonato campionato, ha riportato in pista una Marcos GT alimentata da un motore americano da 4600 cc di cilindrata da 380 cavalli di potenza costruita nel 1998 per fare un campionato monomarca, rimasta tutt’ora nella sua configurazione originale e rimessa in funzione grazie all’esperienza del preparatore Andrea Pergreffi. "Un campionato interessante – ha spiegato Matteo Panini – per auto da corsa costruite fino al 2000 che non possono correre con regolamento FIA Autostoriche, perché relativamente recenti, basato su quattro appuntamenti con weekend molto concentrati e sviluppati su due qualifiche e due gare. Una serie che sicuramente riscuoterà un gran successo nel prosieguo della stagione ed in vista dei prossimi anni sia a livello piloti che vetture". Podio e vittoria anche nel secondo round del Campionato Italiano Salite Autostoriche per il geminiano Giuliano Palmieri che ha condotto la Pantera de Tomaso sul primo gradino del podio del 2° raggruppamento al 15° Trofeo Lodovico Scarfiotti in provincia di Macerata. Sfortunata trasferta messicana, invece, per Paolo Ceci. Il navigatore prignanese, assieme ad Eugenio Amos, è stato protagonista di un cappottamento durante la prima tappa del Sonora Rally.

Giampaolo Grimaldi