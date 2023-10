Zaccagni recupera. Provedel in dubbio

Zaccagni recupera e sarà in campo dal 1’. Immobile sta meglio ma partirà dalla panchina, lasciando l’undici iniziale a Castellanos. Dubbi anche sul portiere Provedel, non ancora al top: in preallarme Sepe. Queste le ultime novità di casa Lazio, dentro la quale tengono banco anche i ballottaggi a destra della difesa tra Lazzari e Marusic e in mediana, dove ci sono Rovella, Vecino e Guendouzi in lizza per una maglia: il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri – che stasera non sarà in panchina causa squalifica, al suo posto lo ‘storico’ vice Martusciello – scioglierà le riserve solo all’ultimo, stanti anche le necessità di dosare le forze dei suoi in ottica- Champion’s. Mercoledi sera, infatti, la Lazio affronta il Feyenoord Quattromila i tifosi laziali attesi a Reggio.