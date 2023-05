Zampaligre bomber di giornata Venuta sempre più leader

Anche con l’inusuale allungamento di un mare di gare di playoff e playout a gironi, si avviano alla conclusione i campionati minori di pallavolo, e quindi la classifica del Top Volley, il Trofeo virtuale de Il resto del Carlino che premia i bomber delle squadre di pallavolo dalla serie B alla D regionale, sta ormai prendendo un volto sempre più definitivo. La giornata ha emesso anche un altro verdetto in serie D maschile, dove non ce l’ha fatta ai playoff l’Holacheck Maritain Modena, che ha perso la bella al quinto set: si aspetta ora di conoscere quale sarà l’avversaria della Mondial Texcart Carpi nei playoff di serie C femminile, e la conclusione del girone C di serie D femminile, dove Leonardi Marano e Volley Limidi Utensileria Solierese sono comunque sicure di raggiungere Giacobazzi Nonantola e Mondial NB Carpi ai playoff, per conoscere le ultime sfide di una stagione interminabile.

Tappa. La ventottesima giornata è stato un turno con pochissimi nomi nuovi alla ribalta, e molto al maschile, visto che nella classifica di tappa la prima ragazza è Emanuela Tosi della Libertas Fiorano, ed apprezzata "comunicatrice" nel giro dall’Idea Volley Sassuolo di A2, che si piazza settima con 21 punti, confermando di essere in gran forma, con 103 punti nelle ultime cinque gare. Vincitore di giornata è il 24enne opposto della Tecnoarmet Soliera 150 di C maschile Abdoul Zampaligre, che chiude con il classico trentello. Alle spalle di Zampaligre si conferma il leader della Generale Francesco Venuta, in coabitazione con il ritrovato Nicola Marchesi, opposto della RCL Gallonese, entrambi staccati di quattro lunghezze: a sei punti l’opposto della citata Holacheck Giorgio Spaggiari, mentre ad otto punti chiudono Denni Flemma, opposto della Malagoli Planet Group Spezzanese, e lo schiacciatore della Lycos Torrazzo Giorgio Goldoni, al suo personale stagionale.

Vertice. Come detto Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product, continua a macinare punti, e rafforza il primo posto nella generale, che a questo punto sembra decisamente blindato: per essere raggiunto in vetta, Venuta non dovrebbe segnare più di una ventina di punti in tutto, nelle ultime tre giornate, mentre Luca Bigarelli, che attualmente insegue a 1,6 punti di distacco, dovrebbe comunque mantenersi in media nell’unica partita ancora a disposizione. Cristallizzata la classifica fino alla decima posizio9ne, con Zampaligre che rafforza la sua terza piazza, e Rachele Natali che si conferma prima ragazza al quarto posto.

Classifiche. Bigarelli riesce a mantenere il primato nella classifica a punti, sfonda quota cinquecento a 508, ma Venuta ormai è in scia con 504, mentre la Natali rimane terza, ma staccata di quasi cinquanta punti: entrano nel club di quota 400 anche Marchesi ed Erica Quaquarelli della Basser. Nella classifica "All Times", mancano solo due punti ad Elisabetta Sala, centrale della CAI Stadium Mirandola, per sfondare quota 2000 in carriera, mentre a Giuliano Lodi, centrale della Kerakoll Sassuolo ne mancano dodici.

Riccardo Cavazzoni