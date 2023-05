Zampaligre serve il tris di tappa

Nel prossimo weekend si concluderà il Top Volley edizione 202223 e se c’è già da settimane un vincitore definito, non mancano gli spunti interessanti, grazie a qualche atleta particolarmente in forma, come l’opposto della Tecnoarmet Soliera 150 Abdoul Zampaligre, che centra la terza vittoria consecutiva di tappa. Se la scorsa settimana erano cinque anni che un giocatore non vinceva consecutivamente due tappe, per trovare l’unico precedente di tre vittorie consecutive, bisogna scorrere gli annali fino alla stagione 20102011, per merito di Matteo Baraldi (foto a sinistra).

Tappa. Stiamo parlando di un atleta della ’classe 1991’, che evidentemente fu una annata d’oro, se pensiamo che sono nati nello stesso anno sette dei primi cento della classifica ’All Time’ dei bomber modenesi, partendo da Francesco Ghelfi, e finendo con Francesco Venuta: nella stagione 20102011, Baraldi riuscì a mettere a terra 590 punti in 26 partite, ma non a vincete il Top Volley, che andò all’italocubano Maikel Cardona. Riuscì però a vincere cinque tappe, con una serie favolosa di tre successi consecutivi. Dopo dodici anni quindi, Zampaligre eguaglia uno dei tanti record detenuti da Baraldi, insieme a quello per il maggior numero di punti in una stagione, 607, e la miglior media stagionale, 24,30, punteggi che ormai sono da anni irraggiungibili. Zampaligre vince la sua terza tappa consecutiva con trenta punti, tre in più di Simone Iaia, il ’bomber allenatore’ del Castelnuovo di serie D, e sei in più di Jessica Panza della Mondial Texcart. Quarto il 39enne Christian Dunnes del Corlo Sasco (foto a destra), dominatore della classifica Over 35, ed un glorioso passato in A1.

Vertice. Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product ormai è imprendibile, anche se teoricamente Zampaligre potrebbe superarlo all’ultima giornata, ma solo se Venuta non facesse punti, e Zampaligre ne mettesse a terra 44.

All time. A Jessica Panza mancano 14 punti ai 3.500 in carriera, mentre Nicola Marchesi ha raggiunto quota 2.500.

Riccardo Cavazzoni