Zanotti campionessa Under 25

Con la conclusione del Rally Città di Pistoia la giovane driver modenese Maira Zanotti (foto) si è laureata campionessa Under 25 della Coppa Rally di Zona Toscana grazie ai punti conquistati col terzo gradino del podio. Un successo di grande prestigio se si considera il folto numero di avversari, spesso a bordo di vetture più prestazionali della Renault Clio RS quasi stradale preparata con cura da papà Mauro Zanotti, rallysta esperto, assieme ai fedelissimi amici di famiglia Maurizio, Simone, Ania e portata in gara con grinta dalla diciannovenne di Levizzano Rangone, al debutto in un campionato rallystico. Un alloro importante frutto di una gran maturazione sia nella guida che nella gestione di gara della giovane driver emiliana che si è qualificata nella finale nazionale Coppa Italia Rally in programma a fine ottobre sulle strade laziali attorno a Cassino. Il Rally Città di Pistoia ha anche portato in dote la vittoria di classe, condivisa in questa occasione con la navigatrice Tania Bernardi anziché il fidato navigatore modenese Ivan Garuti, ed il secondo posto nel femminile. Proprio la classifica dedicata alle Lady ha visto la diciannovenne di Levizzano scendere dalla vetta, mantenuta fino all’ultima gara di campionato, per un solo punto.

Giampaolo Grimaldi