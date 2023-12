Zaro in giornata no, Bozhanaj soffre la stazza degli avversari

GAGNO 6 Sulla magia di Cassano puo’ fare ben poco, nella ripresa prima è reattivo sul destro di Carriero poi un pizzico di fortuna sui titoli di coda quando Vita coglie il palo da distanza ravvicinata.

OUKHADDA 5,5 Ritrova una maglia da titolare e anche in posizione più avanzata del solito sbaglia più di un pallone in fase di impostazione. In ripiegamento va un po’ meglio, anche perchè il Cittadella sulla sua fascia non insiste particolarmente.

(1’ st Cotali 6 Entra a inizio ripresa per frenare l’irruenza del Cittadella sul fronte destro dell’attacco e fa il suo).

ZARO 5 Brutto pomeriggio. Si fa saltare da Mastrantonio in occasione del pareggio ospite, poi le sue lunghe leve vanno spesso in difficoltà sul palleggio corto degli attaccanti granata e chiude con un cartellino giallo.

RICCIO 5,5 D’accordo che Cassano fa una giocata da applausi, ma è altrettanto vero che abbocca alla finta del fantasista di scuola Roma che va poi a battere Gagno. Nella ripresa un paio di ripartenze interessanti.

PONSI 5,5 Nel primo tempo il Cittadella insiste molto sulla sua fascia e lui va in difficoltà. Dopo l’intervallo va sulla destra e si trova più a suo agio.

(25’ st Battistella 5,5 Entra per dare dinamismo al centrocampo ma i palloni che tocca sono pochini).

MAGNINO 6 Dà il via con un bell’anticipo all’azione del gol di Duca. Da lì in avanti il pressing costante degli ospiti a centrocampo lo costringe più alla rottura che alla costruzione.

(25’ st Giovannini 6 Finalmente utilizzato per più di una manciata di minuti, gioca un buon finale e prova spesso a saltare l’uomo per creare superiorità.)

PALUMBO 5,5 Tanti errori di appoggio in impostazione non sono da lui, che viene coinvolto nella giornata non brillante di tutta la squadra. D’altronde quando sono settimane che tiri la carretta può capitare di imbattersi in una gara poco felice.

DUCA 6,5 Ha il merito di segnare la rete del momentaneo vantaggio con un bel rasoterra, poi per parecchi minuti fatica a farsi largo nelle maglie strette del centrocampo ospite. Si riprende a fine gara con un paio di buone accelerazioni.

BOZHANAJ 5,5 (nella foto) La fisicità dei difensori del Cittadella sovrasta spesso il suo peso piuma, soprattutto con un direttore di gara che fischia davvero poco nei contrasti di gioco, Un buon tiro dalla distanza a fine primo tempo e poco altro

(13’ st Strizzolo 5,5 Appena entrato in campo non riesce da distanza ravvicinata a trasformare un gran assist di Manconi. A seguire un colpo di testa alto e poco più).

MANCONI 5,5 Un tiro nel primo tempo facilmente bloccato da Kastrati e un gran assist, vano, per Strizzolo a inizio ripresa. Per il resto tanta fatica a trovare spazi per rendersi pericoloso.

(25’ st Pergreffi 6 Fa il suo in difesa quando Bianco ridisegna il reparto arretrato).

FALCINELLI 6,5 Non si fabbrica occasioni, ma gioca per lunghi tratti di gara quasi da ‘falso nueve’ lavorando tanti palloni di sponda e con fermandosi giocatore prezioso per la causa canarina. Nel finale la stanchezza si fa sentire, ma è fisiologico.

Alessandro Bedoni