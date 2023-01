Zaytsev freme: "Ora la rivalsa"

Lato Lube Civitanova è proprio l’ex più illustre, Ivan Zaytsev, a parlare della delusione marchigiana per la Coppa Italia e del desiderio di rifarsi subito in campionato contro la Valsa Group, in quello che è senza dubbi il big match della terza giornata di campionato in SuperLega: "Non abbiamo digerito la sconfitta in coppa con Milano – sono le parole del numero 9 biancorosso, a inizio anno fuori dalla formazione titolare e oggi inamovibile e spesso migliore in campo dei suoi – un passo falso che ha interrotto la striscia positiva. Alla ripresa dell’attività ho letto tanto dispiacere negli occhi dei ragazzi e voglia di rivalsa immediata. La pausa per il Capodanno ci ha impedito di tornare subito in campo e l’attesa si sta prolungando fino alla gara del PalaPanini. Modena è in fase di ripresa, anche loro saranno arrabbiati dopo l’eliminazione. Sarà una sfida delicata e spettacolare tra squadre deluse e ferite. Le motivazioni potrebbero fare la differenza, conterà la fame di vittoria. I ragazzi sono focalizzati e vogliono imporsi. Siamo carichi e desiderosi di continuare il cammino in campionato". Cosa dovrà tenere più di tutto Modena? Sicuramente la fisicità dei laterali, a partire proprio da Zaytsev per passare poi a Nikolov, Yant e all’esplosività di Bottolo soprattutto in battuta. Civitanova poi fa della difesa e della qualità in contrattacco la sua arma principale. Bruno e compagni dovranno armarsi di pazienza nel mettere palla a terra, cercando di contenere gli errori e aggredendo con la battuta.

a.t.