Zerosystem meglio del previsto Taccini, situazione complicata

La pausa degli eventi agonistici dovuta alle festività ha rappresentato l’occasione per fare un bilancio delle formazioni modenesi impegnate nei vari campionati di tennistavolo, al termine del girone di andata appena concluso. Nel tostissimo girone A di B1, la Zerosystem è sicuramente andata meglio di ogni previsione e può legittimante godersi la prima posizione, anche se in condominio con addirittura altre quattro squadre: la zona retrocessione, con una classifica così corta, si trova appena a due lunghezze ma a forza dei villadoriani è nel gruppo, in quanto il giovane Daniele Rossi ha oramai superato nel rendimento capitan Bacchelli, che resta una garanzia, ma anche Michele Bignami ha spesso dato il proprio decisivo apporto. Decisamente più complicata, la situazione in B2 della Cdr Taccini, neo promossa, all’esordio con questa formazione nel durissimo girone tosco-ligure. L’attuale penultimo posto, peraltro, non rende giustizia a Luca Verati e compagni, e anche se ha pesato molto lo scivolone interno contro La Spezia all’ultima giornata, vi sono senz’altro margini per recuperare terreno. Situazione di assoluto relax, in C1, per la Metalparma: irraggiungibili le zone di vertice e a distanza di sicurezza le piazze calde, grazie soprattutto all’eccellente rendimento di Gaetano Greca. In C2, la Pfm Villa D’Oro divide la prima posizione con Poviglio e Cortemaggiore e non sarà facile per i modenesi centrare la promozione, nonostante la momentanea imbattibilità di Michele Mirabella. In D1 le squadre villadoriane si trovano in situazioni antitetiche nei rispettivi gironi: la Keratrans è fanalino di coda, mentre la Cobi Meccanica, con l’Under13 Lorenzo Rettighieri al 100% di successi, è prima in solitaria.