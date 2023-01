Zlatan vince sui cinquanta metri

Inizia su più fronti, outdoor ed indoor, il 2023 della Fratellanza Modena, che nello scorso week end ha visto i propri atleti impegnati in molte manifestazioni: il risultato più importante lo porta a casa Giulia Cordazzo, seconda nel cross corto della gara internazionale del Campaccio, manifestazione di corsa campestre internazionale giunta alla sessantaseiesima edizione. La gialloblù è stata autrice di una prova di assoluto livello, chiusa a soli tre secondi dalla vincitrice Silvia Gradizzi del Cus Pro Patria Milano: nella prova assoluta maschile, in gara anche il pavullese Alessandro Giacobazzi, campione d’Italia di maratona coi colori dell’Aeronautica Militare, che si è ben disimpegnato in mezzo a tanti specialisti, piazzandosi ventitreesimo. Al coperto invece, la stagione degli atleti modenesi parte con le prime vittorie, e qualche prestazione di livello: nell’impianto di Parma Andrei Zlatan (foto, al centro) è tornato alla vittoria sui 50 metri, firmando un buon tempo che sia in batteria, che in finale ,che gli ha consentito di regolare la concorrenza. Secondo posto al photofinish nella gara femminile per Sandra Milena Ferrari che in finale ha stabilito il suo nuovo personale, che però non è bastato per vincere: tanta Fratellanza anche nella prova ad ostacoli Allieve sui 60 metri con la vittoria di Alessia Soukhomazov, davanti alle altre portacolori modenesi Vittoria Tonioni ed Emma Martignani. Spostandoci ad Ancona, a portare al successo la Fratellanza è stata Nicole Romani nel salto in alto, che ha dato prova di una condizione già buona dopo i tanti acciacchi estivi: impegnato in due gare anche lo specialista delle prove multiple Yoro Menghi, quarto nei 60 ostacoli, settimo nel salto con l’asta.