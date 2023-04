Zocca, un mix vincente con la stella di bomber Pancaldi

Nella terra di Vasco Rossi per un giorno la canzone più in voga è "We are the champions" dei Queen. E’ durato solo 12 mesi il purgatorio in Terza categoria dello Zocca, che dopo una grande stagione (un solo ko a settembre, 22 gare utili di fila di cui le ultime 7 vittorie) ha festeggiato il salto in Seconda categoria. "Un traguardo voluto – racconta il presidente Roberto Reggiani – in cui tutti hanno lavorato alla grande. In estate, dopo l’amarezza della retrocessione, abbiamo rifondato la squadra con l’obiettivo di stare in alto e col lavoro dei mister Delogu e Bergonzini e dei ds Duzzi e Sola siamo riusciti a creare un gruppo fantastico: una parte era con Duzzi e Bergonzini già a Roccamalatina, una parte veniva dalla Maranese e altri erano passati dal nostro settore giovanile. Un mix che ci ha permesso di superare anche i brutti infortuni al nostro bomber Calaiò, Fanucchi e Tabacchi". Nella super stagione dei biancoviola spicca quella di Matteo Pancaldi, cecchino classe ’92 (ex Ubersetto) che ha timbrato 30 reti, di cui 26 sulle 59 totali in campionato. "Matteo ha sempre fatto gol – ricorda Reggiani – e quando siamo rimasti senza attaccanti si è caricato sulle spalle la squadra. Ma tutti hanno dato un contributo, penso ai fratelli Montanari arrivati dicembre dallo Spilamberto con Filippo che ha segnato per 6 gare di fila". Soddisfazione speciale anche per mister Giovanni Delogu, a lungo nel settore giovanile zocchese e già capace di vincere la Terza a Castel d’Aiano. "Lui e Bergonzini hanno fatto la differenza. Ora faremo una Seconda per ben figurare, da giocare ancora a Monteombraro perché sul campo di Zocca dopo Pasqua cominceranno i lavori".

Davide Setti