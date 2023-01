Zortea possibile colpo last minute

Il colpo last minute più vicino per il Sassuolo che chiude il mercato? Nadir Zortea, laterale difensivo classe 1999 nativo di Feltre, nel bellunese. Gioca nell’Atalanta, ma il minutaggio limitato cui lo ha costretto la Dea lo ha spinto a chiedere la cessione, suscitando l’interesse prima del Torino, poi dei francesi del Lille, e infine del Sassuolo, che sulle corsie esterne della difesa si trova suo malgrado scoperto – Muldur è ancora out, Kyriakopulos in partenza – e sarebbe vicinissimo a chiudere per questo laterale polivalente che la sua, a livello di serie A, l’ha detta la stagione scorsa a Salerno – 29 presenze, un gol – prima di rientrare a Bergamo. Dove tuttavia il minutaggio racimolato fin qua (le presenze sono 9, i minuti poco più di 200’) non ne soddisfa aspettative. Contratto con la Dea fino al 2025, per lui: le dirigenze ragionano sulla formula, ma l’affare al 99% si fa.