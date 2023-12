Oggi parliamo di un treno e di Forlì. A scanso di equivoci; nulla a che fare con la strage sfiorata sui binari domenica sera, proprio a una manciata di chilometri dalla stazione di Forlì. Stazione di Forlì, e qui veniamo al succo di questo testo, che sarebbe bello intitolare a Ercole Baldini. Ercole Baldini è stato un campionissimo della città romagnola. Ci ha lasciati un anno e neanche quindici giorni fa (il primo dicembre del 2022), di professione ha fatto il ciclista, vincendo tutto: fra l'altro è stato l'unico, nella storia di questo sport, ad aver conquistato una medaglia d'oro olimpica, un campionato mondiale ed un Giro d'Italia. Andava forte come un treno e non a caso fu ribattezzato il treno di Forlì. Non era solo un modo di dire: c'è una bellissima canzonetta, che sprizza romagnolità da ogni nota, che gli fu dedicata da un certo Secondo Casadei, il capostipite dell'orchestra, il compositore anche di 'Romagna mia'. Si intitola proprio 'Il treno di Forlì. Un soprannome è diventata una canzone. Mi è capitato di riascoltarla qualche giorno fa questa canzone, nel complesso del San Domenico, a Forlì, dove al campione Baldini hanno dedicato una mostra, una bellissima mostra. Si intitola 'Una leggenda italiana' e c'è tutto: la storia, le foto, i cimeli, le curiosità, i video struggenti, la canzone. Chapeau agli organizzatori e all'amministrazione della città: l'ingresso è gratuito. Forlì, petto in fuori, vuole mostrare al mondo intero, senza guardare al portafogli, le gesta di un suo eroe sportivo. Gratuitamente, con orgoglio. Ma veniamo al mio appello, alla mia richiesta: intitolare a Ercole Baldini, il treno di Forlì, la stazione ferroviaria. Se ne parlò un anno fa, subito dopo la sua morte, ma ci furono dei distinguo: fra le altre cose, coloro che non vogliono mai cambiare nulla dissero anche che le stazioni ferroviarie non sono mai intitolate a nessuno. Vero, ma a metà. Il mese scorso, ad esempio, Mantova ha intitolato la stazione a un suo Papa, san Pio X. Certo, Baldini non è stato un Papa, ma un re del ciclismo sì. E piuttosto che dedicargli un impianto sportivo, una via una piazza o qualcos'altro (si può fare, si farà forse, ma secondo me Baldini merita di più) sarebbe se non altro più originale legarlo alla stazione dei treni, lui che ea un 'treno', velocissimo e mai in ritardo. Ci pensi il bravo sindaco Zattini, ne parli con le ferrovie dello Stato: volendo, si può.