L’appello dei frati, Bologna deve ascoltare questa voce

Un appello che non deve cadere nel vuoto. Bologna ha tante eccellenze e una di queste è certamente l’Antoniano. L’opera che quotidianamente svolge per le persone in difficoltà va ben oltre il semplice dato statistico. Dunque, la città ha il dovere di ascoltare la voce, cristallina nella sua chiarezza, di fra’ Giampaolo Cavalli. Il direttore chiede al Comune di fare di più per lo Zecchino d’Oro e si dice stupito che tutto rimanga confinato all’interno dell’Antoniano. Basterebbe poco, per fra’ Giampaolo: un maxi-schermo in piazza Maggiore durante le giornate dello Zecchino, una rete fra le scuole di canto oppure un laboratorio. Insomma,un piccolo ma significativo aiuto. Eppure finora nessuno ha mosso un dito. È arrivato il momento di cambiare. Serve una svolta. L’Antoniano, come dice il direttore, è ’un patrimonio della città’ e deve essere valorizzato. Siamo certi che Bologna raccoglierà l’appello. A partire dal primo destinatario, cioè il Comune. Tanti altri, ne siamo sicuri, seguiranno. Lo Zecchino d’Oro può diventare, ancor più di com’è ora, uno dei nostri tratti distintivi. Cogliamo l’occasione.