Padova: sequestrati oltre 5.200 capi di abbigliamento contraffatti. Due indagati

Vicenza, 3 ottobre 2024 – Scoperto un traffico di abbigliamento irregolare, guidato da un uomo e una donna, tra Padova e fino alla Croazia. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza, a seguito di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova, ha effettuato una perquisizione negli spazi in locazione ad un uomo, già gravato da precedenti di polizia specifici in materia di contraffazione e formalmente residente in Croazia, ed una donna, presso la sede di un’azienda logistica sita nella città di Padova.

Le attività di polizia giudiziaria hanno permesso di sottoporre a sequestro oltre 5.200 capi di abbigliamento sportivi di noti brand (Adidas, Nike, Vans, Converse, Lacoste, Liu Jo, Columbia, North Face, Ballantyne, Polo Ralph Lauren). Questi erano raccolti all’interno di numerosi cartoni posti su dei bancali, alcuni dei quali pronti per essere spediti. Peraltro, a seguito di ulteriori accertamenti, le due persone sono state in grado di fornire alcun documento attestante l’originalità o l’acquisto tracciato dei capi di abbigliamento. In virtù di quanto riscontrato, i due soggetti sono indagati per i reati di ricettazione.