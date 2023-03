Agente eroe, funerali di Stato e lutto cittadino per Domenico Zorzino ad Anguillara

Il poliziotto Domenico Zorzino, 50 anni, di Anguillara Veneta ripescato dal canale Gorzone

Padova, 5 marzo 2023 - Funerali di Stato e lutto cittadino ad Anguilla Veneta, in provincia di Padova, mercoledì pomeriggio per le esequie, alle 15.30, di Domenico Zorzino, l'agente morto per salvare il compaesano anziano finito con l'auto nel canale Gorzone.

Mercoledì mattina invece ci sarà il funerale a Valerio Buoso, nella stessa chiesa.

Martedì sera alle 20.45 sempre nella stessa chiesa sarà celebrato un rosario per entrambi.

L’agente di polizia Domenico Zorzino, che lavorava in Questura di Padova agente del Reparto Prevenzione Crimine, erasposato con un figlio di 17 anni. I colleghi lo hanno ricordato in un video-messaggio.

Il poliziotto al momento della tragedia era fuori servizio, a passeggio con i suoi cani. Quando ha visto l’auto con a bordo l’anziano finire nel canale Gorzone si è gettato nell’acqua per tentare di salvarlo, ma nessuno dei due è più riemerso. Poco prima l’agente ha allertato la centrale operativa, qualificandosi come agente e raccontando cos’era accaduto.

I corpi delle due vittime sono stati ritrovati in un punto seminascosto del fondale, a una decina di metri da dove si era inabissata l'auto: l'agente, hanno spiegato i soccorritori, tratteneva ancora vicino a sé il corpo dell'automobilista, che evidentemente era riuscito a raggiungere e a far uscire dall'abitacolo ma non a riportare a galla.