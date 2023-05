Alluvione, Padova invia nel Ravennate frutta e verdura per gli sfollati

Padova, 21 maggio 2023 – Un camion con quintali di frutta e verdura da distribuire agli sfollati colpiti dall’emergenza alluvione a Russi, nel Ravennate. Nel comune romagnolo è arrivato un mezzo, carico di derrate, dal Maap, il Mercato Agroalimentare di Padova: in particolare sono giunti nella città romagnola 400 chili di carote, 400 chili di pomodori e altrettanti di banane oltre a 800 chili di mele e di arance.

Dalla città veneta, spiega l'Amministrazione comunale di Russi, seguiranno altre spedizioni fino alla cessazione dell'emergenza. Nel ringraziare il Maap, per "questo importantissimo gesto di solidarietà" la sindaca Valentina Palli ha sottolineato in una nota come quella che si sta vivendo sia "un'emergenza senza eguali per il nostro territorio: a causa delle numerose evacuazioni, moltissime persone sono state sfollate e gli aiuti che stanno giungendo ci fanno percepire tutta la vicinanza ed il supporto necessari a ripartire più forti di prima".