Come è finita l’occupazione del B&B di Padova: “Ho ancora paura”

Padova, 5 dicembre 2024 – È finito l’incubo di L. S., il proprietario di un B&B di Padova che ha visto la sua struttura occupata abusivamente per settimane da parte di una famiglia. A fare la differenza è stato l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti ad allontanare la coppia, i loro tre figli e i numerosi altri parenti che si erano uniti.

Sulla vicenda sono arrivate anche le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Le occupazioni abusive, oltre che incidere sul diritto di proprietà, generano un forte allarme sociale – ha dichiarato – Un fenomeno che stiamo contrastando con un'azione decisa, come testimoniano gli oltre tremila sgomberi di alloggi di edilizia residenziale pubblica eseguiti in questi due anni di governo”.

Un sospiro di sollievo per L., ma che non cancella il trauma vissuto. “Sono meravigliato della solidarietà ricevuta – ha affermato al Mattino di Padova – ma non so se riaprirò. Ho ancora troppa paura”. D’altronde, era stato coperto di insulti e minacce da parte della famiglia di occupanti. Era riuscito a liberare l’appartamento dopo un primo intervento dei carabinieri, ma nel giro di poche ore, e nonostante la serratura cambiata, i responsabili sono tornati.

Ventimila euro di danni, secondo il quotidiano padovano, la loro eredità. Diverse testate hanno condiviso foto che mostrano la porta forzata, e non è difficile immaginare il caos lasciato nel B&B da una decina di persone che hanno affollato una struttura che ne dovrebbe ospitare al massimo cinque.