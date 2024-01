Veggiano, sgomento per Beatrice Angela di 5 anni: colpita da virus è morta in due giorni

Veggiano (Padova), 10 gennaio 2024 – Sgomento nella comunità di Veggiano per la morte della piccola Beatrice Angela Gobbo, una bambina di 5 anni mancata giovedì per una malattia improvvisa, probabilmente una grave infezione causata da diversi virus, che in pochi giorni ha portato al decesso. Beatrice Angela, nata ad Abano nel 2018 e residente con i genitori 43enni a Veggiano dove frequentava l’asilo, ha accusato i primi malori, con febbre e brividi, la sera dell'1 gennaio. La sera di Capodanno aveva partecipato a una festa a casa di amici, il primo giorno dell’anno è andata al cinema con la mamma e, al ritorno a casa, si sono manifestati i primi sintomi. Inizialmente sembrava un’influenza, anche il padre l’aveva avuta dopo Natale, ma in poco tempo c’è stato un peggioramento generale, con la febbre sempre più alta, e la piccola è stata portata in ospedale.

Il decesso in ospedale

Beatrice Angela è stata ricoverata all’ospedale di Padova dove le sue condizioni si sono aggravate rapidamente al punto da dover essere trasferita nel reparto di Terapia intensiva pediatrica. La bambina ha avuto un’emorragia interna, ha avuto necessità di trasfusioni, e i virus che l’hanno infettata sono arrivati a compromettere diversi organi. Dopo due giorni di cure intensive, il 4 gennaio, è stato dichiarato il decesso. Per comprendere con esattezza quale sia la causa di una morte tanto rapida e improvvisa è stata disposta l’autopsia sul corpo della bambina. I funerali di Beatrice Angela Gobbo si svolgeranno venerdì 12 gennaio alle 10 nella basilica di Santa Giustina a Padova. Nel carta funebre i genitori chiedono “non fiori ma donazioni a Fondazione Salus Pueri”.