Padova, bimbo di 9 anni ricoverato in ospedale per le botte e le frustate: ha raccontato a scuola le violenze subite dal patrigno

Padova, 17 ottobre 2023 – Un bimbo di 9 anni ricoverato in ospedale a Padova per le botte, ma anche calci e frustate, che avrebbe subito dal patrigno. Una vicenda agghiacciante per cui un uomo di 39 anni di origini moldave è finito sotto inchiesta per le violenze a colpi di calci, pugni e frustate contro il figliastro. Il piccolo di 9 anni, come riporta oggi il quotidiano Mattino di Padova, si trova ora su un letto nel reparto di Pediatria dell'Azienda ospedaliera di Padova, ricoverato con una prognosi di venti giorni.

L’inchiesta

Il pubblico ministero padovano Sergio Dini aveva chiesto l'arresto dell'uomo, ma il gip Claudio Marassi ha ritenuto adeguato un provvedimento che prevede, a carico dell'indagato, il divieto di dimora nel Comune dove il bimbo vive con la mamma, l'allontanamento dalla casa familiare con il divieto assoluto di avvicinare la vittima e i luoghi da lui frequentati come di avere contatti (sia pure indiretti) senza l'autorizzazione del giudice. Una storia uscita dall'ombra grazie alla scuola e, in particolare alle attenzioni di tre insegnanti della piccola vittima. Sarebbero state sistematiche le violenze subite in silenzio dal bimbo, anche se la madre fino ad ora nega tutto.

Il racconto a scuola

Dopo essersi presentato in classe con evidenti lesioni al viso il bambino ha raccontato alle insegnanti di essere stato picchiato dal compagno della mamma perché non avrebbe obbedito ai suoi ordini. Quali? Lavare i piatti e pulire il bagno di casa. In più, gli sarebbe stato imposto di spiegare quella contusione al volto con una caduta dal letto. Secondo il rapporto dei sanitari del 13 ottobre, le lesioni sono “incompatibili” con possibili cadute accidentali. Per la loro disposizione su varie parti del corpo e per la linearità, risulterebbero frutto di “percosse con cinghia o corpi contundenti”. Il bambino potrebbe essere stato picchiato pure con dei cavi elettrici, oltre che con pugni e calci.