Padova, bimbo smarrisce il draghetto e un negozio lo mette in vetrina: "Chi l'ha perso?"

Draghetto smarrito ad Abano Terme, l'avviso in vetrina

Abano Terme (Padova), 10 gennaio 2023 - "Draghetto disperso cerca il suo amico del cuore si trova da noi. Caro bambino è qui al sicuro vieni a prenderlo quando vuoi". L'appello lanciato in vetrina dalle titotari del negozio di abbigliamento "We Love Shopping" di viale delle Terme ad Abano in provincia di Padova ha fatto capolino sui social e, nemmeno a dirlo, è diventato virale.

L'avviso in vetrina nella boutique in viale Terme ad Abano

Per questo il dinosauro smarrito (secondo i più 'esperti' si tratterebbe di un triceratopo) lo hanno messo in bella vista in una delle vetrine. Sotto il peluche la scritta “Ti aspetto”.

L’iniziativa ha fatto il giro anche su Facebook, in molti hanno fotografato il cartello e lo hanno condiviso sul web, ma per il momento del proprietario ancora nessuna traccia. Prosegue il tam tam