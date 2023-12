Padova, ripescato il cadavere di un ragazzo in un canale in Prato della Valle: indagini sulle cause del decesso

Padova, 13 dicembre 2023 – Il corpo senza vita di un ragazzo di origine africana è stato trovato oggi, poco prima delle 8 della mattina, in una canaletta che costeggia l’isola Memmia, in Prato della Valle a Padova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno recuperato la salma. Presenti anche i sanitari del Suem 118 per certificare il decesso mentre sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi. Il corpo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. S

L’indagine

Sono ancora da chiarire le cause del decesso e dalle prime informazioni il corpo sarebbe di un ragazzo di 25 anni di origini africane. Non viene esclusa alcuna ipotesi ma non sarebbero stati trovati segni di violenza sul corpo e potrebbe quindi trattarsi di una persona senza fissa dimora che ha avuto un malore forse causato dal freddo. Ma della ricostruzione si sta occupando la polizia così come l’analisi della salma, portata all'istituto di Medicina legale, potrà dare informazioni importanti.