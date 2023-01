Cade dall'albero in giardino: muore 80enne nel Padovano

Ambulanza, soccorsi



Padova, 27 gennaio 2023 - L’impatto al terreno dall’alto della pianta che stava tentando di potare è stato troppo forte e fatale. E’ morto questa mattina, Antonio Inglesi, nel suo giardino mentre stava cercando di potare degli alberi in vista della prossima primavera, qualcosa è andato storto ed è precipitato da oltre due metri: inutili i soccorsi.

L'incidente è accaduto a Loreggia, nell'alta padovana, nei pressi della villetta dove l'uomo abitava con la moglie.

La vittima, 80 anni, pensionato, è deceduto poco dopo in seguito ai traumi e alle ferite riportate nella caduta. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem 118, ma medici e sanitari non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso.

Nell'attesa che arrivassero i soccorsi, la moglie aveva chiamato il nipote dell'uomo, accorso per prestare aiuto al nonno.