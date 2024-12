B&B occupato a Padova: famiglia si stabilisce e non intende andarsene

Padova, 1 dicembre 2024 – Un’esperienza da incubo per il proprietario di un B&B a Padova: una famiglia di ‘turisti’ non solo ha deciso di non lasciare l’alloggio nella data pattuita, ma ha effettivamente occupato l’appartamento invitando anche molti altri parenti. A raccontare la vicenda è il Corriere del Veneto.

L’appartamento, sito in via Pontevigodarzene alle porte della città, è stato ristrutturato da L. S., il proprietario, con il fine di utilizzarlo come struttura ricettiva. Mai nessuna esperienza spiacevole prima di questa. “Quando sono arrivati non ci siamo allarmati, sembrava una famiglia normale – afferma – ma non hanno dato segno di volersene andare e quando abbiamo insistito perché lasciassero l'appartamento ci hanno anche minacciato e insultato, dicendo che avevano deciso di occuparci la casa e hanno aggiunto che loro sono 'zingari', usando questo termine, e che la legge sarebbe stata dalla loro parte”.

Il malcapitato ha dunque presentato denuncia ai carabinieri, a seguito della quale la famiglia di occupanti ha deciso di lasciare la struttura. Ma solo temporaneamente: nel giro di qualche ora la coppia ha scassinato la serratura della porta sia dell'ingresso condominiale che dell'appartamento e ha ripreso possesso della casa. “Quando i carabinieri sono riusciti a farli andare via abbiamo deciso di cambiare la serratura, perché ci eravamo spaventati e avevamo capito che non si trattava di una situazione facile – continua il racconto – il problema è che dopo qualche ora, quella notte, non solo sono rientrati ma si sono anche allacciati abusivamente alle forniture di luce, acqua e gas degli altri inquilini. Da quel momento non se ne sono più andati”.

Infine, l’ennesima doccia fredda: le forze dell’ordine hanno fatto presente ad L. S. che la denuncia non è sufficiente per far sgomberare un alloggio. L’accaduto è stato segnalato alla Procura: ora la palla passa all’autorità giudiziaria.