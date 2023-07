Cittadella, 90enne trovata morta in un canale: forse è caduta da sola

Cittadella (Padova), 10 luglio 2023 – Una tragedia quella successa oggi nel Comune padovano. È stata trovata in un canale d’acqua priva di vita la donna anziana di Cittadella le cui ricerche erano iniziate questa mattina, poco dopo le 9, da parte dei vigili del fuoco dopo la denuncia di scomparsa da parte dei familiari. La donna, quasi 90enne, è uscita di casa perdendo probabilmente l’orientamento.

L’unità di comando locale dei vigili del fuoco, da dove sono state coordinate le ricerche si è posizionata in via Casonetto a Cittadella (Padova) punto di residenza della donna. Impiegate squadre di terra, nuclei cinofili e l’elicottero Drago 149 che ha lungo sorvolato la zona. Poco pima di mezzogiorno un volontario ha individuato la donna, probabilmente scivolata all’interno del canale d’acqua. La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Morta nel fossato d’irrigazione

Nell’arco di due giorni due tragedie tra loro simili. In località Fratte di Santa Giustina in Colle (Padova), domenica 9 luglio un'anziana è morta dopo essere scivolata in un fossato d'irrigazione di un campo agricolo. Secondo una prima ricostruzione la vittima era uscita di casa e si era incamminata verso il campo agricolo, cadendo all'interno del piccolo canale d'acqua. I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno recuperato la salma che è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto il personale sanitario del Suem e il medico, che ha dichiarato la morte della donna.