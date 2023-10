Padova, controlli sulle attività commerciali ed negli agriturismo: scoperti 41 lavoratori in nero e 28 situazioni irregolari

Padova, 05 ottobre 2023 – Scoperti nove lavoratori in nero in un solo agriturismo, oltre ad altre situazioni irregolari diffuse in diversi esercizi del territorio. Si tratta di uno dei casi individuati dalla Guardia di finanza di Padova che nel corso dei mesi estivi ha intensificato i controlli in materia di tutela del lavoro. Al termine dei quali sono stati scoperti, tra Padova città e provincia, 41 lavoratori in nero e 28 irregolari. I controlli hanno riguardato diverse attività commerciali, locali notturni e piscine all'aperto. E questo ha portato a identificare 12 lavoratori in nero e 24 irregolari assunti con contratto a chiamata.

Il caso dell’agriturismo

Dopo le ispezioni in pubblici esercizi e imprese del settore dell'agriturismo, del tessile e dei servizi alla persona, la Guardia di finanza di Este ha individuato, in quattro realtà, 19 lavoratori in nero. Su tutti è il caso di uno specifico agriturismo, che ne aveva nove alle sue dipendenze e li pagava solo in contanti.

Lavoratori irregolari in bar e ristoranti

La compagnia di Cittadella ha identificato otto lavoratori in nero e quattro irregolari in tre attività commerciali dell'alta padovana operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, mentre la Compagnia di Piove di Sacco ha rilevato la presenza di due lavoratori in nero, di cui uno conducente di un mezzo commerciale sottoposto a controllo su strada.

Le sanzioni

Le varie attività hanno consentito di segnalare all'Ispettorato del Lavoro le violazioni, le cui sanzioni amministrative cumulative vanno da un minimo di oltre 98.000 e un massimo di oltre 720.000 euro circa, permettendo l'adozione di otto provvedimenti di sospensione dell'attività, per l'impiego di personale non registrato in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sui luoghi ispezionati.