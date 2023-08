Padova, cosmetici contenenti Lilial: sequestrati oltre 7mila prodotti con la sostanza cancerogena

Padova, 29 agosto 2023 – Cosmetici pericolosi commercializzati da un imprenditore padovano e stoccati in grande quantità anche in Brianza. Si tratta di quanto è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Padova che hanno sequestrato oltre 7 mila articoli tra profumi e prodotti per la cura della persona e l’igiene, contenenti una sostanza potenzialmente pericolosa per i consumatori.

Prodotti contenenti Lilial

Nello specifico è stato individuato un esercizio commerciale che si trova nella zona industriale di Padova, operante nel settore della vendita di prodotti per la casa, l’ufficio e la persona. Nel dettaglio, i Baschi Verdi hanno rinvenuto profumi e cosmetici contenenti, secondo l’indicazione delle confezioni e delle etichette, il lilial, una molecola inserita dal 1° marzo 2022 tra le sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, e vietata in quanto messa al bando sul mercato europeo.

Il deposito nascosto in Brianza

I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire un deposito, sito ad Agrate Brianza (Monza e Brianza), che era stato nascosto volutamente dall’imprenditore, dove erano stoccati altri prodotti della stessa specie. Al termine degli accertamenti, i 7.300 prodotti individuati (profumi, deodoranti, creme viso, corpo, prodotti per l’igiene personale) sono stati sottoposti a sequestro, mentre il rappresentante legale della società, alla quale sono riconducibili il punto vendita e il deposito controllati, è stato denunciato alle Procure della Repubblica di Padova e di Monza.