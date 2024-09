Dengue, un altro caso: è una donna di Abano Terme. In corso la disinfestazione

Padova, 29 agosto 2024 – E’ stato registrato un nuovo caso di dengue in Italia: si tratta di una donna di 30 anni circa, residente ad Abano Terme (Padova) e appena rientrata da Cuba. Tutta la zona circostante alla residenza della stessa verrà disinfestata dalle zanzare da oggi per tre giorni. La paziente è intanto ricoverata, come riferito dall’Ulss 6 Euganea.

La dengue è una malattia di origine virale, causata da quattro virus differenti – seppur molto simili fra loro. Non viene trasmessa da persona a persona: a far da vettore sono le zanzare infettatesi dopo aver punto un soggetto contagiato.

Come difendersi dalle zanzare

Il decorso è solitamente asintomatico oppure caratterizzato da febbre debilitante. Tuttavia, in determinati casi, la dengue può essere fatale. Tra i sintomi ricordiamo mal di testa, dolori nella zona degli occhi, dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito.

Dopo il boom dei primi mesi dell’anno in America Latina, i casi di dengue sono in aumento in tutto il mondo, Italia compresa.