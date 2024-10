Dodicenne travolta da un treno merci a Padova: è gravissima

Padova, 10 ottobre 2024 - Dodicenne investita dalla motrice di un treno merci: è gravissima. L’incidente è avvenuto oggi a Padova, in corrispondenza di un passaggio a livello, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale della città. Solo poche ore prima, un uomo era stato travolto e ucciso da un convoglio nel Napoletano.

La ragazzina è stata travolta vicino a un passaggio a livello a Padova

L'adolescente è stata subito portata in ospedale e le sue condizioni appaiono molto critiche. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle Polfer - intervenuta sul posto con la polizia e i carabinieri - al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno che la 12enne possa aver provato ad attraversare i binari mentre il passaggio a livello era ancora chiuso.