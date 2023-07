Far west a Padova, stalker investe carabiniere e il collega gli spara: morto in ospedale

Padova, 14 luglio 2023 – Un tragico pomeriggio a Padova, dove un 55enne albanese ha investito di proposito un carabiniere e, mentre si scagliava armato di coltello contro il militare ferito, è stato raggiunto dai colpi di pistola sparati dal collega di quest'ultimo. L’albanese poi è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il drammatico episodio è avvenuto in via Castelfidardo ed è partito dalla richiesta d'aiuto arrivata da una donna, anche lei albanese, che denunciava la presenza sotto casa dell'ex che avrebbe continuato a molestarla nonostante l'ammonimento del questore.

Cosa è successo

I militari prontamente intervenuti hanno trovato in effetti lo stalker in strada, lo hanno identificato e lo hanno invitato ad allontanarsi: lui è risalito in auto ma subito dopo ha puntato la vettura contro uno dei due militari impegnato a scrivere il verbale, investendolo e ferendolo gravemente alle gambe. Non pago, sarebbe poi sceso brandendo un pugnale e scagliandosi contro il ferito ma il collega di pattuglia a quel punto ha estratto la pistola e ha sparato alcuni colpi per fermarlo. Ferito in modo grave, il 55enne è morto subito dopo il ricovero in ospedale.