Giada Zanola, oggi l’autopsia. I punti da chiarire: dai lividi sul collo alle nozze annullate

Padova, 31 maggio 2024 – Ci sono ancora tanti punti oscuri nel femminicidio di Giada Zanola, la 34enne gettata dal cavalcavia sull’A4 per mano del compagno compagno Andrea Favero. Nel pomeriggio (alle 16) è prevista l’autopsia sul corpo martoriato della giovane mamma, recuperato in autostrada dopo un volo di 15 metri.

Un’amica ha raccontato che la donna aveva “paura” di quel compagno violento e, addirittura, due giorni prima di morire le aveva mostrato delle foto con i lividi sul collo riportati durante un litigio. Lei era stanca e voleva lasciarlo: progettava di cambiare vita e per questo aveva annullato le nozze con Favero.

Il primo punto da chiarire sarà se Giada fosse ancora viva quando è stata buttata dal ponte di Vigonza – che si trova a meno di un chilometro dalla casa dove viveva con Favero – o se a ucciderla, quella terribile notte del 29 maggio, siano state le auto e il tir che l’hanno travolta sulla carreggiata per Milano. Sarà un elemento determinante per il pm di Padova che sta coordinando le indagini e che dovrà valutare la posizione di Favero, che al momento si trova in stato di fermo al carcere patavino.

A protezione del cavalcavia, tra l’altro, c’è una rete metallica di protezione alta almeno due metri. Forse i lividi che il 39enne aveva sulle braccia quando è stato ascoltato per la prima volta dal pm potrebbero essere causati proprio dal tentativo della donna di divincolarsi dalla presa per salvarsi la vita.

“Ho un vuoto sulla caduta”, ha detto Favero quella notte in caserma. "Non ricordo che Giada sia caduta dal parapetto, ricordo solo che mi continuava a offendere e ricattarmi dicendo che mi avrebbe portato via mio figlio", ha detto agli inquirenti. E poi ha affermato di avere "come un vuoto" e di non riuscire "a mentalizzare la scena" di cosa fosse accaduto a Giada.

I segnali della violenza pare ci fossero già tutti. Chi conosceva Giada e Andrea racconta di liti ed episodi di violenza nascosti dietro la porta di casa. Lei aveva confidato ad un’amica di essere stata “afferrata per il collo” dal compagno in un litigio avvenuto il 27 maggio, solo un giorno prima dell'omicidio.

Giava aveva perfino mostrato ad un'amica le foto con le ecchimosi sul corpo riportate dopo questo episodio, confessando “di aver paura”. È uno dei passaggi presenti nel provvedimento con il quale la Procura di Padova ha disposto il fermo dell'uomo per omicidio volontario.