Padova, due giovanissimi sorpresi con 20 dosi di cocaina: arrestati

Padova, 10 ottobre 2024 – Si torna a parlare di delinquenza minorile a Padova: due giovani, di 21 e 16 anni, sono stati arrestati ieri dalle volanti della Questura in quanto sorpresi con delle dosi di droga nei pressi dello stadio Euganeo.

Gli agenti sono stati attirati dal fare sospetto dei giovani, che sono stati quindi sottoposti a un controllo. Alla vista degli agenti, il 16enne ha tentato di disfarsi di un involucro, venendo però bloccato. Ed ecco dunque la scoperta di ben 20 dosi di cocaina e di 2.500 euro in contanti. Addosso al 21enne, irregolare sul territorio italiano, sono stati trovati 1.000 euro: si ritiene possano derivare dallo spaccio.

Il più grande dei due è stato condotto al carcere di Padova, mentre il minorenne – senza famiglia – è stato accompagnato al carcere minorile di Treviso. Per il 21enne, processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la pena di 8 mesi di reclusione con sospensione, rilasciando il nulla osta all'espulsione. Il giovane è stato quindi accompagnato al Cpr di Gradisca d'Isonzo, in attesa dell’allontanamento dall’Italia.