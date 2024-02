Giulia Cecchettin, la cerimonia di laurea a Padova: l’università istituisce premi alla sua memoria per le migliori studentesse

Padova, 1 febbraio 2024 – Tutto pronto per la laurea di Giulia Cecchettin all’Università di Padova, un traguardo per la studentessa di 22 anni di Vigonovo interrotto dalle coltellate che l’hanno uccisa lo scorso 11 novembre, proprio pochi giorni prima della discussione della sua tesi. Un titolo di dottoressa in Ingegneria Biomedica che Giulia ha meritato, era una studentessa brillante e avrebbe ottenuto il massimo dei voti, e che domani le verrà conferito in una cerimonia organizzata dall’Ateneo, alle 11 nell'Aula Magna di Palazzo del Bo, con presenti la rettrice, Daniela Mapelli e la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

L'Aula Magna dell'Università di Padova dove verrà conferita la laurea a Giulia Cecchettin (foto archivio Università di Padova)

Il diploma di laurea di Giulia sarà consegnato dalla rettrice ai familiari della giovane ed è previsto che il padre Gino, assieme ai figli Elena e Davide, prenda la parola. In sala saranno molti i compagni e le compagne di studio, gli amici e le amiche, che faranno un saluto dedicato alla studentessa. Fra gli interventi, sono in programma anche quello del direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, Gaudenzio Meneghesso, e della relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin, Silvia Todros.

Sono numerose le iniziative promosse dall'Università di Padova in memoria di Giulia e contro la violenza sulle donne tra cui quella, annunciata nella settimana della sua laurea, di aver istituito un premio per le migliori studentesse in Ingegneria Biomedica. In memoria di Giulia ci saranno 10 premi di laurea e cinque o più esoneri o semi-esoneri dalle spese di immatricolazione per le studentesse con il miglior percorso di studi negli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. L'iniziativa, finanziata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Pnrr attraverso il programma "Imprenditoria Femminile” e gestita da Invitalia, nasce dalla collaborazione tra l'Università e l'agenzia nazionale per lo sviluppo, e punta a rafforzare le competenze delle donne per fare impresa e produrre innovazione, superando ogni ostacolo o limite alla presenza femminile in tanti settori e creando anche un clima culturale favorevole ed emulativo.

I premi consistono in 10.000 euro totali per 10 lauree, del valore di 1.000 euro ciascuno, riservati alle studentesse che conseguono il titolo di Laurea in Ingegneria Biomedica negli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Seguono 5.000 euro per cinque o più incentivi, consistenti nell'esonero o semi-esonero dalle spese di immatricolazione, fino a un importo massimo di 1.000 euro ciascuno, riservati alle studentesse meritevoli, e attribuiti attraverso lo scorrimento della graduatoria “incentivi lauree scientifiche” stilata dall'Università per l'anno accademico 2023/24 o 2024/25.

Anche il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (Dei) ha annunciato l'istituzione di 10 premi di laurea da 1.000 euro ciascuna riservati alle studentesse che conseguiranno il titolo di laurea dei corsi di laurea triennale del Dei nei prossimi due anni accademici. “Il ricordo di Giulia è un pensiero presente in tutto il personale del Dei e per questo abbiamo deciso di dare un supporto alle studentesse che hanno frequentato i corsi di laurea del dipartimento di cui Giulia faceva parte” dice il direttore del Dei Gaudenzio Meneghesso.

Riviera Donna Aps - associazione impegnata da anni nel sostegno e tutela delle donne - per ricordare Giulia e in accordo con la famiglia e il Dei, istituisce 2 premi di laurea da 1.500 euro ciascuno riservati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea nei corsi di laurea triennale del Dei nei prossimi due anni accademici. I due premi di laurea sono il frutto della raccolta fondi che ha coinvolto tutte le associate e che andranno a sostenere due studentesse nel proseguimento dello studio Stem in memoria di Giulia Cecchettin.

Inoltre l'Ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto (Oppv) ha donato all'ateneo 6.000 euro al fine di istituire tre premi di laurea magistrale in ambito psicologico del valore di 2.000 euro ciascuno, sul tema della prevenzione della violenza di genere, in memoria di Giulia Cecchettin. “La decisione di istituire dei Premi di Laurea per le migliori lauree magistrali di ambito psicologico sulla prevenzione della violenza di genere si inserisce in questa serie di azioni, con la convinzione che la parità e il contrasto alla violenza si costruiscono con atti concreti, valorizzazione della ricerca applicata e interventi organici sul territorio” dice Luca Pezzullo, legale rappresentante dell'Oppv.