Capodanno di fuoco a Padova: due incendi causati da petardi distruggono veicoli e oggetti

Padova, 1 gennaio 2025 – Capodanno di fuoco nel Padovano, dove due incendi accidentali si sono sviluppati a causa di petardi che hanno innescato le fiamme. A riferirlo è il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

Il primo, a Limena, ha visto intervenire i militari di Mestrino e i Vigili del fuoco per l’incendio di un rimorchio che era parcheggiato in strada. È stato completamente distrutto dal rogo causato dall’esplosione di un petardo.

A Santa Giustina in Colle, invece, un incendio divampato per alcuni petardi caduti accidentalmente all’interno di una struttura privata ha ridotto in cenere attrezzi, cassonetti in plastica e distrutto due autovetture: di una non è rimasto nulla. A intervenire sono stati i carabinieri di Camposampiero e i Vigili del fuoco locali.